Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerî ve sivil havacılıkta örnekleri artan yapay zekâ uygulamaları Türk savunma sanayi şirketlerinin de gündeminde bulunuyor. Özellikle “uçan bilgisayar” benzetmesi yapılan Millî Muharip Uçak Projesi’nde sorumluluk üstlenen firmalar, bu alanda çeşitli projeler yürütüyor. Türk savunma sanayiinde yazılım tabanlı çözümler üreten HAVELSAN, Öğrenen Yapay Zekâya Sahip Sanal Kuvvetler (FIVE-ML) ARGE Projesi’ni hayata geçirdi. Yapay zekâ tabanlı projenin, 2021 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

FIVE-ML Projesi’nin tamamlanmasının ardından, HAVELSAN’ın T-129 Atak helikopterinin simülatörü ATAKSİM ve insansız hava aracı Anka Simülatörü, Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) Simülatörü, Hava Savunma Eğitim Merkezi gibi projelerde kullandığı ve Millî Muharip Uçak Projesi Harekât Analizi kapsamında kullanılması planlanan Millî Taktik Çevre Simülasyonu (MTÇS) yazılımının, kural tabanlı davranış altyapısından öğrenen yapay zekâ tabanlı davranış altyapısına geçirilmesi hedefleniyor.

Muharip platformların görev simülatörlerinde taktik eğitim verilmesi amacıyla kullanılan ve taktik senaryo planlama, planlanan senaryonun koşulması, eğitim sonrası değerlendirme imkânı sağlayan taktik çevre yazılımlarının yapay zekâ tabanlı hâle gelmesiyle görev/mühendislik simülatörlerindeki taktik ortamın gerçekçiliği artırılacak.

Böylece simülatör projelerinde entegrasyon, test ve garanti aşamalarında maliyet düşüşü elde edilecek. Operatif/taktik analiz simülasyonlarının, operatif/taktik seviyede harp oyunlarının, gerçek harekât ortamında kullanılabilecek karar destek sistemlerinin yolu açılırken, projeden kazanılacak tecrübe ve uzmanlık birçok alandaki simülasyon uygulamasına aktarılacak. Taktik çevre yazılımlarının yapay zekâ tabanlı hale gelmesiyle ayrıca pazardaki mevcut yabancı menşeli taktik çevre simülasyonlarına karşı rekabet üstünlüğü elde edilecek. Proje kapsamında “Pekiştirmeli Öğrenme” tabanlı algoritma geliştirimi için Konya Karatay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ekibi ile ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor.