Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (26) şehit oldu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haber alan aile yasa boğulurken, şehidin annesi Safiye Çıkın sinir krizi geçirdi. Büyük bir üzüntü yaşayan baba Ahmet Çıkın'ı yakın akrabaları ile askeri yetkililer teselli etti. Şehidin evinin bulunduğu sokak ise Türk bayrakları ile donatıldı.

En son bir yıl önce memleketine gelmiş

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 6 yıldır görev yapan ve bekar olan şehit Ümit Çıkın'ın en son bir yıl önce memleketi Gaziantep'e geldiği ve o günden sonra görev yerinden ayrılmadığı öğrenildi. Şehidin naaşının yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.