Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde asfalt çalışmalarını gece de yakından takip ederken, Dereli'de hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.
Bakan Karaismailoğlu'ndan Dereli'de gece mesaisi
31.08.2020 - 08:50 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'da bir hafta önce yaşanan selde caddeleri 2 metreye yakın balçıkla kaplanan Dereli ilçesi çamur ve balçıktan temizlenirken, ilçe merkezindeki yolları asfaltlama çalışması gece saatlerinde de sürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Giresun,sel,felaket,inceleme,
728412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728412.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER