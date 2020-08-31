Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde asfalt çalışmalarını gece de yakından takip ederken, Dereli'de hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.