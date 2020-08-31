İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor."
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
31.08.2020 - 19:13 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
728526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728526.aspx
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