Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri tutuklandı
01.09.2020 - 10:34 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,DEAŞ,
728655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728655.aspx
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