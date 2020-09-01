Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.