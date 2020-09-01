Limanı ziyaretinde yetkililerden brifing alan, limandaki yatırımları yerinde inceleyen Bakan Karasimailoğlu incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Tarihi bir ulaşım aksında bulunan Giresun Limanı’nın, Karadeniz Bölgesi’nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecektir” dedi.
Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı’nda incelemelerde bulundu
01.09.2020 - 16:04 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı’nda incelemelerde bulundu.
Etiketler : Bakan Karaismailoğlu,
728745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728745.aspx
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