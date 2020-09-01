Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Limanı ziyaretinde yetkililerden brifing alan, limandaki yatırımları yerinde inceleyen Bakan Karasimailoğlu incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Tarihi bir ulaşım aksında bulunan Giresun Limanı’nın, Karadeniz Bölgesi’nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecektir” dedi.