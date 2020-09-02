Debeuf "Mevcut resme bakarak Türkiye'nin kıyı şeridine nazaran kendisine layık görülen münhasır ekonomik bölge ile Yunanistan'a adaları nedeniyle verilen bölgeyi karşılaştırdığınızda, Türkiye'ye kalan kısmın çok küçük olduğu gayet açık. Bu adil değil. Türkiye hak ettiğinden daha az deniz bölgesi verildiğini söylerken, haklı tarafı var" dedi. AB'nin üyelik dayanışmasıyla Yunanistan ve GKRK'nın tamamen yanında görüntü vermesine Debeuf, "Bazı ülkeler, gerginliğin artırılmasının kötü fikir olduğunu düşünüyor" ifadesini kullandı. Akdeniz'de "kamplarını seçen" AB ülkelerinin savaş gemileri veya jetler göndermesini ise Debeuf, "Çok tehlikeli. Bu, askerî gerilime gidiyorsa barıştan çok uzak olduğumuzu gösterir. Türkiye (Libya'da) bir anda oyuna dahil oldu. Fransa destekli Hafter kaybediyor. Fransa bu nedenle bu kadar saldırgan" diye konuştu.
"Sevilla haritası adil değil Türkiye itirazlarında haklı"
02.09.2020 - 06:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 06:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Belçika Başbakan Danışmanı Koert Debeuf, Yunanistan'ın tezlerini savunmak için kullandığı Sevilla haritasının adil olmadığını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çizilen bu sınırlara itirazında haklı olduğunu belirtti.
Etiketler : Koert Debeuf,
728886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728886.aspx
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