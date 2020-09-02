Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Debeuf "Mevcut resme bakarak Türkiye'nin kıyı şeridine nazaran kendisine layık görülen münhasır ekonomik bölge ile Yunanistan'a adaları nedeniyle verilen bölgeyi karşılaştırdığınızda, Türkiye'ye kalan kısmın çok küçük olduğu gayet açık. Bu adil değil. Türkiye hak ettiğinden daha az deniz bölgesi verildiğini söylerken, haklı tarafı var" dedi. AB'nin üyelik dayanışmasıyla Yunanistan ve GKRK'nın tamamen yanında görüntü vermesine Debeuf, "Bazı ülkeler, gerginliğin artırılmasının kötü fikir olduğunu düşünüyor" ifadesini kullandı. Akdeniz'de "kamplarını seçen" AB ülkelerinin savaş gemileri veya jetler göndermesini ise Debeuf, "Çok tehlikeli. Bu, askerî gerilime gidiyorsa barıştan çok uzak olduğumuzu gösterir. Türkiye (Libya'da) bir anda oyuna dahil oldu. Fransa destekli Hafter kaybediyor. Fransa bu nedenle bu kadar saldırgan" diye konuştu.