Sağlık Bakanı Koca:"Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter."
Sağlık Bakanı Koca'dan Binali Yıldırım açıklaması
03.09.2020 - 15:51 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca:"Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter."
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca:,
729250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729250.aspx
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