Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Bodrum Karaada açıklarında deniz üzerinde sürüklenen içinde iki düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, cep telefonları, paraları ve motoru sökülen lastik bot içinde iki düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.