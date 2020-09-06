Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un destek verdiği ‘idam cezası geri gelmeli’ açıklamasının ardından, gözler hangi suçların kapsama alınıp alınmayacağına çevrildi. Düzenleme yapılması durumunda, özellikle çocuk istismarı ve kadın cinayetleriyle ilgili suçları kapsaması gündeme gelebilecek. MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz günlerde “İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Çocukları, kadınları, masum ve mazlumları en aşağılık yöntemlerle hedef alan canilerin, katillerin, insanlık düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti milli birlik ve dayanışma şuurunun istikbali açısından zorunluluktur” demişti. Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından önceki gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan da “Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim” şeklinde destek açıklamaları gelmişti.

Kulislerde, idam cezasının dönüşü olmayan sonuçları olduğu ve bu konuda çok ince eleyip sık dokumak gerektiği konuşuluyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Bahçeli’nin yaptığı açıklamalarla sinyalini verdiği idam cezasıyla ilgili muhtemel bir düzenleme yapılması durumunda, özellikle çocuk istismarı ve kadın cinayetleriyle ilgili suçları kapsaması gündeme gelebilecek. Türkiye'nin 7 Mayıs 2004'teki Anayasa değişikliği ile mevzuatından çıkardığı idam cezasının yeniden getirilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Ancak, AK Parti ve MHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı böyle bir Anayasa değişikliğinin yapılması için yeterli olmuyor.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

İdam konusu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da zaman zaman dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, parlamentodan geçtiği anda idam cezasını onaylayacağını ifade etmişti.

“GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Muhalefet kanadının henüz sessizliğini koruduğu konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Bu konunun gereğini en kısa zamanda yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşası üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

“BAŞKA YOLU YOK”

Öte yandan, MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarına sosyal medyadan da destek paylaşımları geldi. Sosyal medyadan “Vatan hainlerine, tecavüzcü sapıklara idam gelsin. Başka yolu yok’ , ‘Şiddeti savunmuyoruz ama şiddete başvuranların da aynı karşılığı bulmasını istiyoruz’ , ‘Meclis’te onay bulmasını istiyoruz’ gibi paylaşımlar yapıldı.