Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda Libya’daki gelişmeler de masaya yatırılacak. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Libya’nın İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile yaptığı görüşmeyle ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Bir diğer önemli başlık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘idam cezası’ tartışması olacak. Kabine üyeleri, idam cezasıyla ilgili görüşlerini aktaracak. Yine, Avukatlık Kanunu’nda avukatların meslekten çıkarılmasıyla ilgili yapılması planlanan yeni düzenleme de gündeme gelecek.

Toplantıda vaka sayılarının yeniden artmasının ardından, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında alınması muhtemel yeni tedbirler de konuşulacak. Ayrıca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artan vaka sayılarına ilişkin il bazında kabine üyelerine bir sunum yapması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da okullarda alınan tedbirlerle ilgili ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor. Ebru Karatosun ANKARA