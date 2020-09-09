Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün açığa alınan 40 kaymakamla ilgili yürütülen FETÖ soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma kapsamında, toplamda 90 kişilik bir listenin bulunduğu öğrenildi. Soruşturmada, ilk aşamada aktif görevde bulunan 40 kişinin görevden alındığı ve geri kalanların daha önce ihraç edildiği belirtildi. Soruşturmada, şüpheli konumunda bulunanların 95 ve 99’ncu dönem kaymakamı olduğu kaydedildi.

67 MAHREM İMAM ÇIKTI

Kaymakamlardan sorumlu, sivil şahıslar, kamu görevlileri, öğretmen ve cami imamı gibi mahrem imamların soruşturmada itirafçı olmasının ardından bu isimlere ulaşıldığı aktarıldı. Kaymakamların sohbetlere geldiğini ve himmet ödediklerini söyleyen mahrem imamlar ayrıca, örgütle bağlantısı olanları fotoğraflarıyla teşhis etti. Toplamda 67 mahrem imamın olduğu belirtildi.

OPERASYONEL HATLAR BULUNDU

Soruşturmada kapsamında savcılık, şüphelilere ait 80 civarında operasyonel hat buldu. Bazı kaymakamların, bu hatlardan sadece mahrem imamlarıyla görüşmeler yaptığı belirlenirken, bazılarının da kamu görevlileriyle görüştüğü ve özel görüşmeler yaptığı kaydedildi. Ayrıca, kaymakamların kendi imamlarının yanı sıra adalet mahrem imamlarıyla da iletişim kurduğu tespit edildi. Yine, şüphelilerin ankesör ve ardışık aramalarının da olduğu ifade edildi. Ancak savcılık, kaymakamların vatandaşla devlet arasında bir bağ kuran kamu görevlisi olması sebebiyle birçok insan tarafından aranmasının normal olabileceğini değerlendiriyor. Bu sebeple ardışık araması olmayan kaymakamların ankesör görüşmeleri titizlikle araştırılıyor.