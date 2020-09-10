Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yapılan yürüyüşte, 12 adayı temsilen 12 grup oluşturuldu. Yürüyüşte, her bir grupta 81 ili temsilen 81 ülkücü genç yer aldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarıyla beraber Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, son düşmanın denize döküldüğü yer olan Gündoğdu Meydanı’nda sona erdi. Ülkü Ocakları Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşün amacının Türk milletinin millî meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak ve Türkiye’nin adalar üzerindeki hakkını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.