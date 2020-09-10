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İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar
10.09.2020 - 11:15 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörde bugün PKK’nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz."
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı Soylu,
730805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730805.aspx
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