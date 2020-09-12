Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HES kodu riskli olan vatandaşların ceza infaz kurumlarına giriş yapmasına izin verilmiyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü Sağlık ve Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Serdar Yılmaz “Bilim Kurulunun tavsiye kararları uyarınca 1 Eylül’den itibaren bütün ceza infaz kurumlarında HES kodu uygulamasına geçilmiş olup HES kodu riskli olan vatandaşlarımızın ziyarete gelmemesi hususunda gerekli duyurular yapılmıştır. Bu şekilde HES kodu riskli olan vatandaşların ziyaret için kurumlara giriş yapması mümkün değildir” dedi.