Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrulgazi'nin Söğüt'teki türbesinde başlayan sancak ve saygı nöbetinin aynısı Bursa'da Osman Gazi'nin türbesinde de gerçekleştiriliyor. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamalarına denk getirilen sancak ve saygı nöbetinin başlaması törenlerinde renkli görüntüler oluştu. Bursa Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerler, o dönemin alp kıyafetleriyle sancak nöbetine başladı. Her gün 09.00-17.00 saatleri arasında sancak ve saygı nöbeti gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ecdada olan vefayı bir defa daha gösterdiklerini dile getirerek “İnşallah bu nöbet ilelebet devam edecektir” dedi. Kutlama programı, mehteran, kılıç kalkan ekibi ve Büyükşehir Belediye Bandosunun Tophane’den Atatürk Anıtı’na yürüyüşü ve protokolün anıta çelenk koymasıyla başladı. Daha sonra jandarma bünyesinde 2,5 ay boyunca özel yetiştirilen askerler, Tophane'deki Osman Gazi Türbesi’nde o dönemin uygulamalarını canlandırdı. İlk sancak nöbetinde askerlerin yeminleri esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Saygı nöbetinde İl Müftüsü İzani Turan, dua etti. Törenin ardından Vali Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri türbe ziyaretinde bulundu.