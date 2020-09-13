Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnce, Polatlı Kaymakamlığında oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, toz fırtınasının ardından bakanlık, kaymakamlık, belediye, Kızılay ve jandarma ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını ve çadırların dağıtılacağını anlatan İnce, "Ayrıca bin battaniye dağıtılacak. Belediyelerimiz, kaymakamlığımızın koordinasyonunda akşam yemeklerini dağıttı. Beklenmedik bir afet olayıydı. Devletimizin imkanlarıyla en kısa sürede bu yaralar sarılacak." dedi.