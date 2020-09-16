Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup adına konuşan Samet Bulutcu, 31 Mart seçimlerinde milyonların önünde "işten atmama" sözü vermesine rağmen İBB yönetiminin göreve geldiği günden bu yana 11 bin 706 kişiyi işinden attığını söyledi. Bulutcu "Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız sözleri, ne çabuk unutuldu? Emek, hak, adalet kavramları, sadece seçimlere mi hapsoldu? İncir çekirdeğini doldurmayacak gerekçelerle kapı önüne koymak, hangi adaletin kitabında yazar?" diye sordu. Tüm partilerden de destek isteyen grup, bugün yetkililerle görüşmek üzere tekrar Genel Merkez önünde toplanacaklarını belirtti.