Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, özetle şu değerlendirmede bulundu:

Bir grup cuntacının millet iradesine karşı yaptığı 27 Mayıs 1960 darbesinden yaklaşık 16 ay sonra 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır. Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir.

İdam sehpasındaki son sözü bile 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan rahmetli Menderes'in devlet ve millet sevdası gönüllerde ve hafızalarda her daim yaşayacaktır.

Darbecilerin kurduğu tiyatro mahkemelerde yargılanan ve idam edilen sadece merhum Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançları ile milletimizdi, millî iradeydi.

VESAYETİ KALDIRDIK

Millî irade için mücadele ederek, bedeller ödeyerek geldiğimiz noktada bugün hamdolsun demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık, yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, güvenliği ve adaleti tahkim ettik.