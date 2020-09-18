Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve Kur’ân-ı kerim tilavetiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dua okumasıyla son buldu. Törenden sonra Bakan Soylu 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da mezarını ziyaret etti.