Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve Kur’ân-ı kerim tilavetiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dua okumasıyla son buldu. Törenden sonra Bakan Soylu 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da mezarını ziyaret etti.
Kahramanları millet unutmadı
18.09.2020 - 05:39 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 05:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 59. yılında Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı.
Etiketler : adnan menderes,fatin rüştü zorlu,
732670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732670.aspx
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