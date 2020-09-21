Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti, "Ayasofya" kitapçığını tamamladı. 22 sayfa ve 2 bölümden oluşan ve Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı'nın bir parçası olduğu belirtilen kitapçıkta, "Ayasofya, yüzyıllar boyu Müslümanlar için cami olarak hizmet vermiştir. Orijinal haliyle yeniden açılması nedeniyle bu tür eleştiriler doğru değildir. Ayasofya’nın ibadete açılması, 'dünya mirası' özelliğine zarar vermez. Tıpkı Fransa'nın ikonik Notre Dame veya Köln Katedrali gibi turistler için engel teşkil etmemektedir" denildi. Kitapçıkta ayrıca doğru sanılan 4 yanlışa da cevap verildi. Ayasofya'nın kiliseden değil camiden müzeye çevrildiği, tarihî dokusuna UNESCO kapsamında korunmaya devam edeceği için zarar gelmeyeceği, Türkiye'de kilise ve sinagoglar açık olduğu için dini toplulukların bölünmesine yol açmayacağı ile cami kararının, yasal bir hak olarak alındığı ve kimseye danışmaya gerek olmadığına dikkat çekildi. Kitapçıklar büyükelçilikler, yabancı basın, yabancı heyetler ve yurt dışı temsilciliklerine dağıtılacak.

