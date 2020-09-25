Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

176 bin 500 resmî nüfusu olan ilçede nüfus 400 bin oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “Bodrum’a gelecek olan herkese kapımız açık. Yeter ki nüfuslarını Bodrum’a aldırsınlar” dedi. Nüfusa göre devletten gelen bütçenin yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Aras, “Kaynaklarımız fazla bir nüfusu kaldıracak potansiyelde değil. Eski nüfusa göre bütçe veriliyor. Bu bütçe ile iki kat olan nüfusa hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu da altyapı, üstyapı, su ve trafik problemi oluşturacak” uyarısında bulundu.