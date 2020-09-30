Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılara ilişkin, "Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı." dedi.

Türkiye'nin gelişmeler karşısındaki tutumuna ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik."

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın mücadeleyi kendi topraklarında verdiğini belirterek, "Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor." diye konuştu.