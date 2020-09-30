Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evrensekiz Belde Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisinden istifa etti. Nalbant’ın Kırklareli Organize Sanayi Mütevelli Heyeti Başkanlık seçiminde kendi partilileri tarafından destek görmediği için istifa ettiği öne sürüldü.