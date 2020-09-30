Evrensekiz Belde Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisinden istifa etti. Nalbant’ın Kırklareli Organize Sanayi Mütevelli Heyeti Başkanlık seçiminde kendi partilileri tarafından destek görmediği için istifa ettiği öne sürüldü.