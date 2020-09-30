Evrensekiz Belde Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisinden istifa etti. Nalbant’ın Kırklareli Organize Sanayi Mütevelli Heyeti Başkanlık seçiminde kendi partilileri tarafından destek görmediği için istifa ettiği öne sürüldü.
Belediye başkanı CHP’den istifa etti
30.09.2020 - 22:02 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belde Belediyesi Başkanı Mustafa Nalbant, CHP’den istifa etti.
Etiketler : chp,Mustafa Nalbant,istifa,
735654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735654.aspx
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