Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı: "Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından dün (5 Ekim) başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde, Kırgız Cumhuriyeti’ne bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır."