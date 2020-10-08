Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdiye kadar 159 ailenin katıldığı eylemde 18 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 6 yıl önce oğlu Mazlum Baran’ın teröristler tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Medine Baran, Bingöl’ün Karlıova ilçesinden gelerek evlat nöbeti eylemine katıldı. Medine Baran, Mazlum’un gitmesinden sonra mutsuz ve yarım kalmış bir aile olduklarını kaydederek çocuğunu istedi. Anne Baran “6 yıl etti çocuğum gideli, 16 yaşında gitti ne bir haber var ne de başka bir şey, sabah evden kalkıp gitti bir daha gelmedi. Aradık sorduk 3 gün sonra haber geldi dağa kaçırıldığını söylediler, hâlâ haber alamadık. Onun için çadıra geldim, ben çocuğumu istiyorum. Bu hasret bitsin, annelerin yüreği yanmasın çocuklarımızı göndersinler. Gel oğlum bütün aile seni bekliyor, seni çok seviyoruz yeter artık gel bu hasret bitsin. O varken biz çok mutlu aileydik, şimdi mutlu değiliz yarım kalmış aileyiz” dedi.