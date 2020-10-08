17 Şubat’ta “Devletin birliğini bozmak” suçundan tutuklanan Mahmut Alınak, müebbet hapis cezası istemiyle Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 13 Mayıs’ta görülen ilk duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı ile ev hapsi verilerek tahliye edilmişti. 4 ay boyunca ev hapsinde tutulan Alınak hakkındaki bu karar 24 Eylül’de kaldırılmıştı.
Cumhurbaşkanı’na hakaret etmişti, eski vekil Mahmut Alınak gözaltına alındı
08.10.2020 - 19:25 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DEP eski milletvekilli olan Mahmut Alınak, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Kars’ta yaşadığı evine giden polisler, gözaltına aldıkları Alınak’ı İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.
Etiketler : Mahmut Alınak,dep eski milletvekili,
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