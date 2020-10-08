17 Şubat’ta “Devletin birliğini bozmak” suçundan tutuklanan Mahmut Alınak, müebbet hapis cezası istemiyle Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 13 Mayıs’ta görülen ilk duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı ile ev hapsi verilerek tahliye edilmişti. 4 ay boyunca ev hapsinde tutulan Alınak hakkındaki bu karar 24 Eylül’de kaldırılmıştı.