Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız
Bakan Dönmez: Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı
12.10.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız
Etiketler : Fatih Dönmez,
738321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738321.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER