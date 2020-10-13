Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Hatice Karagöz’ün 4 Temmuz’da Konya’da evliliğe ilk adımı attıkları nişan görüntüleri ortaya çıktı.

Aile arasında yapılan nişan çiftin yüzükleri takılırken yaşadıkları mutluluklar yüzlerine yansıyor. Görüntülere kurdele kesiminden sonra şehit astsubayın babasının elini öptükten sonra sarıldığı görülüyor.