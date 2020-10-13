İstinaf, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.
Sözcü gazetesi davasında flaş gelişme
13.10.2020 - 15:00 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinaf, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.
Kaynak: AA
Etiketler : sözcü gazetesi,
738602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738602.aspx
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