Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de de İhlas Mağazası yenilendi. Mağazanın açılışını İhlas Pazarlama Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin, Müftü Ramazan Topcan ve Bursa Bölge Müdürü yaptı. Dualarla hizmete giren mağazaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Talepten memnun olduklarını söyleyen Bilgin “İhlas Mağazası olarak konseptimiz, hem elektrikli ev aletlerini hem de mutfak gereçlerini vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz şekilde vermek. Müşterilerimiz mağazamıza girdiği zaman ihtiyaçlarını karşılayacak ve boş çıkmayacak” diye konuştu.

İhlas Pazarlama Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin “Yeni dezenfektan cihazımız Aura Hypo Effect ile 3 dakikada kendi dezenfektanımızı yapabiliriz” dedi.