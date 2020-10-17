Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısına tepki göstererek, "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz"

Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalmasının manidar olduğunu belirten Oktay, "Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ordusu Gence'ye saldırdı Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye 6 gün sonra yine saldırı düzenledi. Aynı anlarda Mingeçevir kenti de hedefteydi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10'dan fazla sivil öldü, 40 civarı sivil de yaralandı.