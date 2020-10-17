Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta Fatih Sondaj gemisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni keşfedilen doğal gaz rezervini açıkladı.

Erdoğan "Yapılan çalışmalar sonunda bilindiği gibi deniz tabanı altındaki kuyunun ilk 2 katmanında 320 milyar merteküplük doğalgaz bulunduğuun müjdesini milletimize ilan etmiştik. Bu ilandan sonra da 4 bin 445 metreye kadar ulaştık. Test analiz ve çalışmaların sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz. Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir" dedi.

Sakarya sahasında rezerv böylece 405 milyar metreküpü buldu.

2023'TE EVLERDE OLACAK

Fatih gemisi, Tuna-1 lokasyonundaki görevini tamamladı. Şimdi bölgede doğalgazı yüzeye çıkarmak için platform inşa edilmesi ve gazın Zonguldak tarafında karaya çıkarılması için çalışma yürütülecek. İlk gazın 2023 yılına yetiştirilerek evlere ulaştırılması planlanıyor.