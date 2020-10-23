Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili "Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Bu ihlal kararı da bağlayıcıdır. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır. AYM'nin kararının yorumlanması, değerlendirilmesi, bozulması gibi bir müessese yok bizim hukuk sistemimizde" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile ilgili “hak ihlali” kararı vermişti. Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi “Yerindelik denetimi kapsamında kalıyor” gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti. Buna yapılan itirazı İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi ve "Karar verilmesine yer olmadığına” hükmetmişti. Dosya yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde...