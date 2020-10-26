Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika hatay patlama haberi... Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Teröristler polis noktasına saldırmak istedi. Otomobilde bulunan 2 teröristle polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında İki teröristten biri kendini patlattı. İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı.

Hatay Valisi'nden son dakika açıklaması

Hatay Valisi Rahmi Doğan patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Doğan şu ifadeleri kullandı: Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, iki gün önce İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımlamıştı. Uyarıda, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki tüm ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı ifade edilmişti. Saldırının uyarıdan iki gün sonra yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

Bakan Soylu ne demişti?



İçişleri bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliğinin Türkiye’de terör saldırısı olabileceği yönündeki yayınladığı istihbari duyuma sert tepki göstermişti. Bakan Soylu şunları söylemişti: Elbette biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem de başka ülkelerle ilgili birçok istihbari bilgiler elde ediyoruz. ABD Büyükelçiliği bırakın diplomatik gereklilikleri usul, erkan ve adaptan yoksun şekilde bunu ortaya koymuştur. Bizim görevimiz her yerin güvenliliğini temin etmektir. Dışişleri Bakanlığı ile de konuştum. MİT başkanımızla da konuştum. Bize haftada bin 200 istihbari duyum geliyor. Bunların yüzde 30’u eyleme yöneliktir. Ciddi bir devletin yapması gereken bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamına bildirmesidir. Bu istihbaratın muğlak bir bilgi notuyla değil, en azından irtibatta bulunduğunuz diplomatik kanalları ile görüşmeniz isabetli olandır. Her meseleyi siyasi bir değerlendirme olarak ele almaya çalışınca maalesef ortaya böyle durumlar çıkıyor. Bu konudaki süreç kendi sınırlarımızdan kaynaklı bir süreç değildir. Onlara gelen istihbari bilgisi Irak ve Suriye eksenli istihbarat olduğuna yönelik değerlendirme söz konusu...



İşte Hatay'daki patlama anı