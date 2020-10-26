Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehrin Suriye sınırında, terör örgütü PKK-YPG’nin hüküm sürdüğü bazı noktaların karşısında olması saldırıların hedefi oluyor.

Geçtiğimiz günlerde PKK Hatay’da orman yakmıştı. Olaydan iki hafta geçmeden bu sefer terör saldırısı yapıldı.

Amanos dağlarından Türkiye’ye eylem amaçlı gelen iki PKK’lı terörist, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise ateş açtı.

Teröristlerin peşine düşen polis ekipleri zanlıları İskenderun İlçesinde sıkıştırdı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri ölü olarak ele geçirildi.

Hatay üzerinden kaos çıkarmayı hedefleyen teröristler amacına ulaşamadan imha edildi.