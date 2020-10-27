NTV'de yer alan habere göre teröristlerin 10 Kasım ve 29 Ekim'de saldırı hazırlığında oldukları açıklandı. Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki ayrı hücre basıldı. Bir evde 4 kişi diğer evde 3 örgüt üyesi gözaltına alındı. Teröristlerin Suriye'den yasadışı yollarla Ankara'ya geldikleri tespit edildi.
29 Ekim ve 10 Kasım'da saldıracaklardı
27.10.2020 - 10:12 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da 4 ilçede 6 noktada düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı.
Etiketler : Ankara,
742047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742047.aspx
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