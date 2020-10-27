NTV'de yer alan habere göre teröristlerin 10 Kasım ve 29 Ekim'de saldırı hazırlığında oldukları açıklandı. Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki ayrı hücre basıldı. Bir evde 4 kişi diğer evde 3 örgüt üyesi gözaltına alındı. Teröristlerin Suriye'den yasadışı yollarla Ankara'ya geldikleri tespit edildi.