Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV'de yer alan habere göre teröristlerin 10 Kasım ve 29 Ekim'de saldırı hazırlığında oldukları açıklandı. Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki ayrı hücre basıldı. Bir evde 4 kişi diğer evde 3 örgüt üyesi gözaltına alındı. Teröristlerin Suriye'den yasadışı yollarla Ankara'ya geldikleri tespit edildi.