Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde birçok şehir vaka artışında alarm veriyor. Bunun önüne geçilmesi için bugün Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, İstanbul’da bir araya gelecek. Kurul’un, virüsün yükselişe geçtiği il ve ilçelerle ilgili özel yeni kısıtlamalar alması bekleniyor. Toplantıda kamu ve özel sektörde çalışanlar için mesai saatlerine yeniden düzenleme yolda. Kafe-restoran vb. yerlerle ilgili yeni kısıtlamalar da devreye girecek. Mekânlara girişte HES Kodu zorunlu hâle getirilmesi planlanırken aile bireyleri dışında kalabalık buluşmaların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Kurallara uymayan işletmelere ise daha ağır cezalar kapıda. Ayrıca aile içi buluşmalar ve komşu ziyaretleri gibi faaliyetlere ilişkin yasakların yaygınlaştırılması üzerinde duruluyor. 65 yaş ve üzerine vatandaşların, kalabalık ve kapalı mekânlara girişlerinin yasaklanması gündemin bir diğer maddesi.