Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:"Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21:00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum. Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun Ey Âlemlere Rahmet Nebi!"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Gecesi açıklaması
28.10.2020 - 14:48 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:"Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21:00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum. Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun Ey Âlemlere Rahmet Nebi!"
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
742354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742354.aspx
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