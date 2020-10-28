Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:"Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21:00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum. Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun Ey Âlemlere Rahmet Nebi!"