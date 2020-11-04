Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Fransa ve Avusturya’da meydana gelen terör saldırılarının ardından özellikle Körfez ülkeleri ve bazı Batılı aşırı gruplar Türkiye’yi suçlama yarışına girdi. Ankara’yı terör örgütü DEAŞ’la ilişkilendirme çabası ve Türkiye düşmanlığı için âdeta birbirleriyle rekabet eden provokatör gruplar, benzer söylemleri 2014 yılında da seslendirmiş ve Türkiye’nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılmaya soğuk baktığını iddia etmişti. Hatta bazı Batılı ülkelerce Türkiye’nin DEAŞ militanlarının sınırlardan girip çıkmasına göz yumduğu gündeme getirilerek, Türkiye’yi Ayn el-Arab (Kobani) kuşatmasında da YPG’ye yardım etmeye zorlamıştı. Ancak Türkiye, Bakanlar Kurulunun 30 Eylül 2013 tarih ve 5428 Sayılı kararıyla DEAŞ’ı terör örgütü ilan etmişti.

315 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Bugün DEAŞ eylemlerinden canı yanan Avrupa’nın, geçmişte terör örgütünün sayısız saldırıları karşısındaki sessizliği ise hâlâ hafızalarda. DEAŞ, Türkiye’de 10 canlı bomba, 7 bombalı, 4 silahlı saldırı ile adeta katliam yaptı. Saldırılar sırasında 11’i polis, ikisi asker 13 güvenlik gücü şehit oldu, 315 sivil kişi hayatını kaybetti, 62’si polis, 7’si asker bin 206 kişi de yaralandı. DEAŞ’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk önemli eylem Reyhanlı saldırısı oldu. DEAŞ sorumluluğu üstlendi ve Türkiye’yi tehdit etti. Şubat 2014’te Türkiye, DEAŞ’ı Suriye hava sahasına girerek vurdu. DEAŞ, Musul’u ele geçirdiğinde de Türk konsolosluk çalışanlarını rehin aldı. Saldırısı sonrası uzun uğraşlar sonucu Türk rehineler serbest bırakıldı. 5 Haziran ve 20 Temmuz 2015 tarihleriyle sırasıyla Diyarbakır ve Suruç’ta meydana gelen saldırıları DEAŞ’ın gerçekleştirdiği anlaşıldı. DEAŞ ile ilk sıcak temas 23 Temmuz 2015 tarihinde yaşandı. Sınırın Suriye tarafından açılan ateş sonucu bir astsubay şehit oldu ve iki asker yaralandı. Türk askeri anında karşılık verdi ve DEAŞ militanları etkisiz hâle getirildi. Ertesi gün ise Türk savaş uçakları DEAŞ mevzilerini bombalamaya başladı.

9 BİN 350 YABANCIYA GÖZALTI

Bugüne kadar sınırları içinde DEAŞ’ın 10 intihar saldırısı düzenlediği Türkiye, dünyada bu terör örgütüne karşı en etkin ve kararlı mücadeleyi veren ülkelerin başında geliyor.

Eli kanlı örgüte yurt içi ve dışında yaptığı operasyonlarla darbe üstüne darbe vuran Türkiye, DEAŞ’la iltisakı ve irtibatı belirlenen 14 derneği kapattı, örgütün sosyal medya aracılığı ile propagandasının yapılmasını önlemek amacıyla 2 bin 564 sosyal medya hesabına yönelik işlem yaptı. 9 bin 350 yabancı terörist savaşçı gözaltına alınırken, bunlardan 1.337’si yabancı uyruklu 3 bin 69 kişi tutuklandı. Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan 18 bin 500 kişi, risk analiz birimlerince kontrol edildi, bunlardan 7 bin 600’ü sınır dışı edildi. Çatışma bölgelerine gitmeye çalışan 99 ülkeden 4 bin 957 kişiye yönelik sınır dışı kararı uygulandı, 151 ülkeden 77 bine yakın kişiye giriş yasağı konuldu. Bunların yanı sıra aralarında canlı bomba saldırısının da olduğu 22 eylem engellendi.

SURİYE’DE TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK

Sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri ile bölgede huzur ve güven içinde yaşamlarını sağlamak için 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı Harekâtı düzenlendi. 216 gün süren ve 29 Mart 2017’de biten harekâtta 71 askerimiz şehit oldu. Harekât kapsamında, Cerablus, Çobanbey, Dabık, Kabasin, Bab gibi yerleşim yerleri terör örgütü DEAŞ’tan arındırıldı. 2 bin 647’si ölü olmak üzere 3 bin 60 terör örgütü DEAŞ mensubu etkisiz hâle getirildi. Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan sonra Cerablus ve diğer bölgelere binlerce Suriyeli dönüş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG’ye yönelik 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekâtı başlatıldı. Bölgede 4 bin 500’ün üzerinde terörist etkisiz hâle getirildi.

TÜRKİYE BİLDİRİYOR, İŞLEM YAPILMIYOR

Türkiye DEAŞ ile mücadelesinde Batı tarafından yalnız bırakılıyor. Zira Mart 2016’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen terör saldırılarında kendini patlatan intihar bombacılarından biri olan Brahim el Bakraoui’nin Türkiye tarafından Temmuz 2015’te sınır dışı edildiği ve Avrupa’nın ilgili makamlarına bilgi verildiği ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, el Bakraoui Haziran 2015’te Gaziantep’te yakalanarak temmuz ayında, idari kararla kendi talebi doğrultusunda Hollanda’ya sınır dışı edildiğini ve Türkiye’nin el Bakraoui’nin yabancı terörist savaşçı olduğu yolundaki uyarısını birer notayla hem Hollanda’ya hem de Belçika’ya bildirmiş olduğu duyurulmuştu.