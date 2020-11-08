Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
08.11.2020 - 12:48 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Adana,DEAŞ,
745083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745083.aspx
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