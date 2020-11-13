MSB:"Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir."
Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi tamamlandı
13.11.2020 - 18:33 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir."
Etiketler : msb,türkiye,rusya,karabağ,
746294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746294.aspx
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