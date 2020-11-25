İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliği #YİKOP tarafından #Ayasofya'da 2012'de başlatılan #restorasyon ve #konservasyon çalışmaları tamamlanarak
kurulan iskele kaldırıldı. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ayasofya'da yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı
25.11.2020 - 18:17 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya Camii'nde yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının sona erdiğini ve iskelenin söküldüğünü duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliği #YİKOP tarafından #Ayasofya'da 2012'de başlatılan #restorasyon ve #konservasyon çalışmaları tamamlanarak
Etiketler : ayasofya camii,ali yerlikaya,
748931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748931.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER