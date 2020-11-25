Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MGK, "Suriye’deki terör örgütlerinin uluslararası ortamlardaki değişimlerden yararlanma çabaları ele alınmış, güney sınırımızda bir terör koridorunda kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir"

MGK, "Kardeş Azerbaycan’ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri alınmasından duyulan memnuiyet ifade edilmiş. Yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır."

MGK, "Bu kapsamda imzalanan ateşkes antlaşmasının hayata geçirilmesi ile azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve güney kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar ortamının tesisine ülkemizin yapacağı katkıların önemi vurgulanmıştır."

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