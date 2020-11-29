Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yolcu F.Y. gözaltına alındı.
Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
29.11.2020 - 01:43 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 01:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 450 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : kayseri,kayseri yolcu otobüsü,
749672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749672.aspx
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