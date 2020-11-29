Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yolcu F.Y. gözaltına alındı.