Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 77 iş birlikçinin yakalandığını bildirdi.

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 7’si büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere 9770 kırsal operasyon, 1325 şehir operasyonu yapıldığını belirten Çataklı, kasım ayında yapılan operasyonlarda kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını açıklayan Çataklı, ülkesine göre dönen Suriyeli sayısının ise 419 bini geçtiğini açıkladı.