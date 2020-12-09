Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB Konseyinin Türkiye’ye yaptırım düşüncesinin "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek liderlere bundan kaçınma çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: AB Konseyinin Türkiye’ye yaptırım düşüncesi hayal kırıklığı
09.12.2020 - 19:06 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Konseyinin Türkiye’ye yaptırım düşüncesinin hayal kırıklığı olduğunu belirterek liderlere bundan kaçınma çağrısı yaptı.
Etiketler : ibrahim kalın,ab,
752104 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752104.aspx
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