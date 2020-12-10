Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakü'deki zafer kutlamalarına eşlik etmek için Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıldız ve hilal Karabağ semalarında her daim dalgalanacak" dedi.

Türkiye olarak ilk günden itibaren Azerbaycan'ın haklı mücadelesine ellerindeki tüm imkânlarla destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Böylece milletimizi tek Parti CHP'sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Can Azerbaycan'a olan desteğimiz, bundan sonra da devam edecektir. Yarın(bugün) Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ'ın yeniden ihya edilmesine Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurgulayan Erdoğan, "Azerbaycan'ın kazandığı zafer ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda yanında olacağız. Bu vesileyle salgınla ortak mücadele konusundaki çalışmaları da gözden geçireceğiz." diye konuştu.

DEMİRTAŞ BİR TERÖRİST

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi söylemlere ilişkin düşüncelerinin sorması üzerine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: Yani yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil ama biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkân hazırlamaz. Kaldı ki, Kobani'nin faili odur, Diyarbakır'ın faili odur, Yasin Börü'nün faili odur.

Erdoğan, mülkiyet hakları ile ilgili de "Bunca insanlar öldürüldü onların mülkiyet hakları ne olacak? Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat bunun bedelini nasıl ödeyecek? Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Medipol Başakşehir maçında antrenör Pierre Webo'nun ırkçı ifadeleriyle ilgili de "Bu hadise, Fransa'nın son dönemlerdeki ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir ve asla affedilemez. Medipol Başakşehir de sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergilemiştir. Temenni ederiz ki, bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter" dedi.

OTURUP BAZI ŞEYLER KONUŞACAĞIZ

Ben Joe Biden'a yabancı biri değilim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin ABD seçimleri sonrasında yeni yönetimle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç beklediğini sorması üzerine, "Ben Biden'la yabancı birisi değilim. Biden'la Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim." karşılığını verdi.

Rahatsızlığı döneminde Joe Biden'ın kendisini evinde ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Şu anda ise maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özelliklede şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin, görevi üstlendikten sonra herhâlde Sayın Biden'la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir o önemli değil, onlar siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika'yla bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum.

Kılıçdaroğlu sulandırılmış bir cevap verdi

Erdoğan, bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması geldi, değerlendirmeniz nedir?" sorusuna şu cevabı verdi: Onun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.

Erdoğan, bugün toplanacak AB Zirvesi'nde "Türkiye'ye bir yaptırım çıkarsa tavrınız ne olur" sorusu üzerine de "Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." diye konuştu.