Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tek Vatan Harekâtı’nı başarıyla icra eden ve Karabağ’da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü’deki törenlerde yürüyecek olan kahraman ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2783 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz" denildi.
MSB'den Karabağ zaferi paylaşımı
10.12.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da bugün yapılacak olan Karabağ zaferi kutlamaları dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savuma Bakanlığı,Karabağ paylaşımı,
752235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752235.aspx
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