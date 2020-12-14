Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis'e konuyla ilgili bilgi veren Kasap, her 10 yılda bir kuraklık yaşandığını belirterek "Ekim-kasımdan itibaren yağışlarla beraber su toplanıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Aralık, ocak, şubatta mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Sadece Melen’le yetinmeyecek, diğer barajları da peyderpey devreye alacağız. 2024-2025'ten önce Melen’i bitireceğiz" diye konuştu.

ANTALYA'DA SAĞANAK

İstanbul ve Anadolu'da birçok şehir kuraklıktan kıvranırken dün Antalya ve Muğla yağmura doydu. Antalya'da kuvvetli yağışla birlikte bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 31, Manavgat'ta 117, Serik ilçesinde ise 97 kilogram yağış düştü.